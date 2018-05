Marotta fissa gli obiettivi: «Vogliamo la Champions! Allegri? C’è ottimismo»

Giuseppe Marotta a tutto tondo il giorno dopo la vittoria del settimo scudetto della sua Juventus: dal futuro di Massimiliano Allegri ai prossimi obiettivi, ecco le sue parole

C’è grande soddisfazione in casa Juventus per la vittoria del settimo scudetto consecutivo. Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club bianconero, ha commentato così ai microfoni di Radio Uno: «Lo scudetto più bello? Il primo con Antonio Conte è stato il più emozionante: provate emozioni straordinarie perché è stato il primo titolo di questo ciclo dirigenziale. Quello conquistato ieri sera è lo scudetto più difficile e il più bello, nelle difficoltà è più bello vincere».

Continua Giuseppe Marotta, parlando del tecnico Massimiliano Allegri e del suo futuro: «Mi ricordo l’accoglienza della tifoseria al momento del suo arrivo: erano arrabbiati e tirarono le uova. Avevo valutato male i fatti, noi eravamo consapevoli della scelta fatta. Il suo futuro? Al di là dell’aspetto formale del contratto fino al 2020, relativo davanti alle volontà delle parti, ritengo che il rapporto ha funzionato al massimo. Prossima settimana avremo un confronto con lui per valutare il futuro, dipenderà dal suo sentimento e dal suo stato d’animo. Da parte nostra c’è grande ottimismo».

L’ad bianconero poi fissa gli obiettivi per la prossima stagione: «Per vincere l’ottavo scudetto consecutivo, dovevamo vincere il settimo: volevamo coglierlo assolutamente. L’obiettivo principale è vincere la Champions League, ma le difficoltà sono superiori rispetto alla competizione nazionale. Abbiamo questo obiettivo, lo riproporremo appena la competizione prenderà il via». Infine, una battuta sull’interesse per Gigio Donnarumma: «Non credo che ci possa interessare: abbiamo scelto Wojciech Szczesny che sarà il titolare nella squadra post-Buffon. Avremo due ottimi portieri: crediamo sia indispensabile. Al di là del suo talento, Donnarumma non ci interessa».