Juventus, gli ultras bianconeri disertano la trasferta di Firenze: il comunicato dei gruppi organizzati juventini

Gli ultras della Juventus con un comunicato hanno annunciato che non partiranno per la trasferta di Firenze: l’annuncio dei gruppi organizzati bianconeri

La Juventus non sta vivendo un momento facile e con le voci su un possibile esonero di Motta, continua anche la protesta degli ultras bianconeri che hanno deciso di disertare la trasferta di Firenze. Sui social, il gruppo organizzato dei Drughi ha comunicato che non parteciperanno alla trasferta di domenica. A seguire il comunicato.

COMUNICATO – «In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perché non ci meritate! Non ci sono più parole per descrivere questo scempio… Non ci avrete mai come volete voi! La Juve siamo noi».