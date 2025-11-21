Juventus premiata a Londra per i Global Football Industry Awards: il Sustainable Game Award va al progetto “Black, White & More”. Il comunicato

Juventus premiata a Londra per i Global Football Industry Awards: riconosciuta la strategia ESG del club bianconero con il progetto “Black, White & More”

Come riportato dal Daily Telegraph, la Juventus ha conquistato il Sustainable Game Award grazie al progetto strategico “Black, White & More”, imponendosi ai Global Football Industry Awards 2025, l’evento internazionale che celebra eccellenze e innovazioni in sostenibilità, tecnologia, impatto sociale e leadership. La cerimonia si è svolta ieri a Londra, con la presenza dei principali attori della trasformazione del calcio moderno.

Il premio certifica la solidità della strategia ESG (Environmental, Social, Governance) avviata dal club nel 2024 e dedicata a modelli di crescita responsabile nel calcio globale. L’iniziativa riconosce infatti le organizzazioni che investono in ambiente, comunità e pratiche etiche, contribuendo a proteggere il futuro del sistema sportivo.

IL COMUNICATO – «Juventus ha vinto il Sustainable Game Award grazie alla strategia “Black, White & More”, affermandosi ai Global Football Industry Awards 2025, l’evento internazionale presentato dal Daily Telegraph, tenutosi ieri a Londra, che celebra eccellenze e innovazioni che stanno ridefinendo il futuro del calcio in ambiti come sostenibilità, tecnologia, impatto sociale e leadership.

Il riconoscimento ottenuto dal Club conferma la solidità della strategia ESG (Environmental, Social, Governance) lanciata nel 2024, essendo infatti dedicato alle organizzazioni che promuovono una crescita responsabile e di lungo periodo nel mondo del calcio, attraverso azioni ambientali, impatto sulla comunità, pratiche etiche o modelli di business sostenibili che tutelano il futuro di questo sport, dentro e fuori dal campo.

La giuria ha valutato positivamente la visione di Juventus e il percorso intrapreso per integrare la sostenibilità in ogni dimensione del Club, dal campo alla comunità, rendendola parte integrante della cultura aziendale. Un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto è arrivata con la pubblicazione del nuovo Sustainability Report, che ha reso Juventus il primo Club in Italia a rendicontare secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e gli standard europei ESRS, garantendo massima trasparenza sull’avanzamento delle attività ambientali, sociali e di governance.

«Una vittoria che ci emoziona – dichiara Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer di Juventus – perché riconosce e valorizza il lavoro straordinario di tutte le persone che credono profondamente nella sostenibilità e la rendono ogni giorno parte integrante della nostra cultura».

L’assegnazione del Sustainable Game Award è un risultato che valorizza un modello in cui i risultati sportivi e l’impegno ESG crescono insieme, contribuendo a un futuro solido e responsabile».