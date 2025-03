Juventus, Huijsen rivela: «Ho avuto buoni allenatori. Interesse del Real? È un orgoglio. Ecco perchè sono andato alla Juventus...»

Il difensore del Bournemouth Dean Huijsen ha parlato del suo passato in Serie A e dell’interesse del Real Madrid nei suoi confronti. Le parole

Il difensore del Bournemouth ed ex giocatore bianconero Dean Huijsen ha rilasciato un’intervista a Relevo in cui ha parlato del suo passato in Serie A con le maglie di Roma e Juventus e anche dell’interesse del Real Madrid nei suoi confronti. A seguire le sue parole.

ARRIVO ALLA JUVE – «Sono andato alla Juve a 16 anni e ho fatto la trafila delle giovanili fino a raggiungere la prima squadra. La scorsa stagione sono andato in prestito alla Roma, dove ho giocato per metà anno finché non mi hanno acquistato dall’Inghilterra. Il motivo per cui sono andato in Italia è stato quello di migliorare dal punto di vista difensivo, volevo essere più completo. In Spagna ho mantenuto il mio controllo di palla e in Inghilterra ho mantenuto l’intensità con cui giocano. Il ritmo elevato e il gioco uno contro uno mi hanno fatto imparare molto».

ALLENATORI CHE LO HANNO AIUTATO – «Ho avuto buoni allenatori, Iraola ha avuto un grande impatto su di me. Prima di lui sono stato con Mourinho, De Rossi, Allegri…. Posso solo essere grato a loro perché mi hanno dato delle opportunità. Ho preso qualcosa da tutti loro, ho imparato qualcosa».

L’AVEVA CHIAMATO IL REAL – «Credo sia stata una decisione ponderata, volevo andare alla Juve dove c’erano Chiellini, Bonucci, Barzagli e questi centravanti storici. Volevo imparare le abilità difensive, che si possono imparare anche in Spagna, ma lì si lavora di più. Credo che sia stata la decisione giusta».

IL REAL MADRID LO SEGUE – «È un orgoglio che una squadra così grande si interessi a te, è qualcosa di speciale e significa che stai facendo bene».