Juventus, i preferiti della dirigenza per sostituire Pirlo in caso di esonero

Allenatore Juventus: è il preferito del club in caso di addio di Andrea Pirlo. L’indiscrezione legata alla panchina bianconera

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, se la Juventus dovesse procedere con Andrea Pirlo fino al termine della stagione (ma si considerasse comunque concluso il suo ciclo con o senza Champions), sarebbero due i nomi papabili per sostituirlo.

PER TUTTE LE NOIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Il preferito sarebbe quello di Zinedine Zidane, sondato in più occasioni e che a Torino, dopo il suo passato da giocatore, potrebbe mettersi alla prova in un contesto diverso. L’altro allenatore che piace è Simone Inzaghi, già sul taccuino bianconero da diverse stagioni. Solamente rumors al momento, in attesa di conoscere l’epilogo dell’attuale stagione.