Juventus, Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero: il comunicato del club con i dettagli dell’accordo

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato ufficiale della società bianconera con i dettagli del contratto

Ora è ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus. La società bianconera ha annunciato l’arrivo del tecnico croato che rimarrà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con opzione fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

COMUNICATO – «Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro»