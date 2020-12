Juventus, il c.t. degli USA elogia McKennie: «Può migliorare il calcio italiano»

Gregg Berhalter ha esaltato le qualità di Weston McKennie

Weston McKennie ha sorpreso tutti per il suo avvio alla Juventus. Non proprio tutti, anzi, perché il c.t. degli USA Gregg Berhalter ne ha parlato così a TMW.

MCKENNIE AL CAMP NOU – «Weston al Camp Nou ha giocato un’altra grande partita, c’è poco da dire. È stato bello vederlo alzare ulteriormente il suo livello di gioco contro Lionel Messi e una big come il Barça. Direi che proprio il gol segnato ai blaugrana è stato l’esempio perfetto delle sue spiccate qualità nell’inserimento in area avversaria».

MCKENNIE ALLA JUVE – «McKennie ci ha parlato con grande entusiasmo di questa sua nuova sfida e ci ha detto che fin dal primo giorno Cristiano Ronaldo lo ha aiutato ad adattarsi alla sua nuova squadra e al suo nuovo Paese. Noi abbiamo sempre creduto in Weston e nelle sue doti, ieri così come oggi. Sono convinto che sia un calciatore in grado di migliorare il campionato italiano. Lo ha già fatto in parte».