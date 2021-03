Juventus, il punto sugli infortunati: due rientri contro la Lazio

Infortunati Juventus, il punto della situazione: Pirlo può sorridere. Due rientri fondamentali per il tecnico contro la Lazio

Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria della Juventus. Come riferito da La Stampa sia Leonardo Bonucci sia Juan Cuadrado dovrebbero essere a disposizione per il match con Lazio. Proprio il numero 19 dovrebbe prendere il posto di Matthijs de Ligt, per cui sono state escluse lesioni ma che potrebbe essere considerato arruolabile solo per il ritorno di Champions con il Porto.

Quella del 9 marzo è una data da cerchiare in rosso anche per Chiellini, che si era infortunato giusto nella gara di andata. Ancora complicato stabilire gli esatti tempi di recupero di Arthur Melo e Paulo Dybala.