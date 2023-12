Juventus, in Germania sicuri: Yildiz frustrato, può andarsene a gennaio!

Yildiz Juve, l’indiscrezione di Sky Germania: frustrato dalle panchine! Il giovane talento turco starebbe valutando l’addio

Sono voci spiazzanti quelle diffuse da Sky Sport Germania e in particolare dal giornalista Florian Plettenberg sul futuro del bianconero Kenan Yildiz.

Stando a quanto riferito il giovane juventino sarebbe completamente frustrato dalla sua situazione personale, visto che dopo l’esordio con la Turchia non ha collezionato neanche un minuto in bianconero. Ecco perché il 18enne starebbe davvero valutando di lasciare i bianconeri nel calciomercato di gennaio in prestito o a titolo definitivo. Molte squadre hanno chiesto informazioni, anche dalla Germania e dall’Inghilterra.