Juventus, infortuni e squalifiche: il punto in vista del Porto

La Juventus dovrà fare i conti con infortuni e squalifiche in vista della partita di Champions League contro il Porto

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Juventus tra Lazio e Porto. Ecco i giocatori che saranno a disposizione di Pirlo per il match decisivo in Champions League.

«La Juventus si avvicina al Porto rinsaldando la fiducia e recuperando qualche tassello importante della sua rosa: Arthur e Bonucci, con una ventina e una decina di minuti hanno fatto le prove per un rientro che martedì potrebbe essere più consistente. Cuadrado ha giocato 70’ di buon livello, dimostrandosi pronto. In difesa Pirlo spera di poter contare anche su De Ligt (botta al polpaccio e rientro in dubbio) e Chiellini (che ha modulato il recupero in vista della coppa), importanti anche perché il jolly Danilo sarà squalificato. Altri sicuri assenti, ad oggi, “solo” Bentancur (Covid) e Dybala».