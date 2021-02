Juventus, Infortunio Arthur: «Si può prendere in esame un’altra ipotesi». Le ultime

Il professor Fabrizio Tencone ha parlato dell’infortunio di Arthur

Tuttosport ha intervistato il professor Fabrizio Tencone, ora direttore di Isokinetic Torino, per parlare dell’infortunio di Arthur. Le sue parole.

«Si cerca innanzitutto tramite fisioterapia e terapia medica, di fare in modo che la calcificazione non aumenti. Ci sono vari tipi di approcci potenzialmente attuabili a seconda dei casi e delle specifiche valutazioni: medicine, onde d’urto, terapie di rito radiologico. Nel giro di una/due settimane si capisce se la risposta è positiva, se ci sono miglioramenti. Altrimenti bisogna prendere in esame l’ipotesi di un intervento chirurgico».