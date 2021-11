Juventus, infortunio Dybala: le ultime sulla Joya in vista della Lazio

In casa Juventus tiene ancora banco l’infortunio di Dybala. Cosa filtra in vista del match contro la Lazio

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, oggi Paulo Dybala dovrebbe allenarsi con i compagni, dopo che ieri gli esami a cui è stato sottoposto al J Medical hanno escluso lesioni. Starà ad Allegri decidere poi se portarlo a Roma o lasciarlo a Torino.

In ogni caso, comunque, la Joya non sembra pronta a giocare dal primo minuto, anche per questioni di prudenza. Per questo motivo, si va verso l’idea di schierare Chiesa e Morata titolari all’Olimpico in avanti.

