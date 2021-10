Juventus, infortunio Dybala: tempi di recupero lunghi. L’annuncio

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, Allegri ha parlato dell’infortunio di Dybala: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha fatto il punto sull’infortunio di Paulo Dybala in vista di Juventus-Roma. Le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa.

RECUPERO DYBALA – «Nessun problema, sta rispettando i temi. Credevamo qualche giorno in meno, ma quando ti capitano queste cose muscolari a volte i tempi variano a seconda di situazione in situazione».



MORATA E DYBALA – «Oggi probabilmente si allenerà la squadra, ma dipende dai rischi dell’essere a disposizione. Se no vanifichiamo il lavoro di medici e fisioterapisti. Dybala assolutamente no, è molto più indietro. Leggevo che forse poteva giocare, magari quella di ritorno. Non so quando torna, nel giro di una settimana o dieci giorni forse».