Simoni contro Ceccarini: «Bisognerebbe farlo visitare bene»

Nonostante siano trascorsi venti anni da quel Juventus-Inter, è ancora Gigi Simoni contro Piero Ceccarini: ecco le parole dell’ex tecnico nerazzurro sulle dichiarazioni dell’arbitro

Juventus-Inter del 1998 nel corso degli anni ha continuato a fare discutere i tifosi e la polemica è tornata di attualità nelle ultime ore dopo l’intervista di Piero Ceccarini a Premium Sport. Gigi Simoni, allenatore di quell’Inter, ha risposto così all’ex arbitro: «L’intervista di Piero Ceccarini è una comica: per fortuna ha smesso di arbitrare, avrebbe potuto fare altri danni».

Continua Luigi Simoni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «E’ irriverente: non ha la saggezza di chiudere la bocca, non ne parliamo noi che abbiamo subito il torto perché deve farlo lui? Il mondo dice che era rigore, anche gli juventini che incontro per la strada. Questo bisognerebbe farlo visitare bene: nel mondo tutti sbagliano: io perdono sempre tutti, ma mantenere il punto è ancora peggio».