Per evitare contestazioni, la Juve ha trovato l’accordo con l’Inter per il prezzo dei biglietti del settore ospiti: allo Stadium, così come a San Siro, costeranno 50 euro

Per evitare problemi e contestazioni, analogamente a quanto successo prima di Milan-Juventus, con i tifosi bianconeri infuriati per il prezzo del biglietto nel settore ospiti, il club di Agnelli e e l’Inter si sono accordate per il prezzo da applicare ai biglietti. Il settore ospiti dello Juventus Stadium costerà, infatti, 50 euro per la sfida del 7 dicembre. A comunicarlo è stata la stessa squadra bianconera: questo farà sì che anche il ritorno i tifosi della Juventus pagheranno la stessa cifra per il match previsto nel corso della giornata numero 34. I tifosi bianconeri a San Siro troveranno spazio nel terzo anello blu.