Juventus, Zambrotta consiglia i bianconeri: «Tudor è l'uomo giusto. Giocare subito con il Real Madrid può essere un vantaggio. Sugli obiettivi dico che...»

Juventus, Zambrotta in una lunga intervista a Tuttosport analizza il momento dei bianconeri parlando anche della sfida contro il Real Madrid.

Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus e Milan, ha condiviso su Tuttosport le sue riflessioni sulla delicata situazione della Juventus, alla vigilia di una partita cruciale contro il Real Madrid al Bernabéu.



LA SCONFITTA DI COMO E LA REAZIONE NECESSARIA – «Intanto analizzando la sconfitta a mente lucida e poi guardando avanti: avere un big-match come quello contro il Real Madrid da giocare subito può persino essere un vantaggio. Sarebbe stato più complicato affrontare una squadra sulla carta meno forte».



FIDUCIA TOTALE A IGOR TUDOR – «Ma certo. La settimana è delicata, lui deve cercare di ribaltare questa situazione non facile, ma può farcela. Ora deve pensare solo al risultato. La fiducia a Tudor non può essere messa in discussione adesso. Serve ovviamente una svolta, perché questo periodo non può essere considerato da Juve».



DIFESA A 4 – «Tudor l’ha utilizzata poco nel suo percorso da allenatore, penso che debba tornare alla linea a tre. Andare avanti sempre con le proprie idee è l’unica vera soluzione: ha sempre giocato così, per cui meglio continuare a credere nelle cose che riescono meglio».



REAL MADRID-JUVE – «Per me è una partita speciale: mi ricordo ancora la semifinale di Champions League del 2003. La ritengo una delle mie migliori partite in maglia bianconera: in quel ritorno facemmo benissimo, non potevano farci male. Fu una notte sensazionale, per me è ancora un orgoglio. Ritengo che sia stata, nella storia della Juve, una delle gare più belle mai disputate in Europa».



IL REAL DI OGGI – «Stanno facendo bene sia in Liga che in Champions League. L’ostacolo è complicato, per me un’impresa non è da escludere: partite così ti fanno dimenticare tutti i problemi recenti».



GLI OBIETTIVI DELLA JUVENTUS – «Scudetto e Coppa Italia devono restare un desiderio, non devono perdere di vista questi due obiettivi. E c’è ancora la Champions League, competizione nella quale la Juve può fare tanta strada. Il tempo non manca per avvicinarsi a questi due traguardi».



LE SCELTE IN ATTACCO – «Sono sempre dell'idea di dare qualche chance in più a Vlahovic: è tornato al gol con la Serbia, a me è sempre piaciuto. Anche alla Juve è quello che ha segnato in più. Poi può essere che gli serva un compagno di reparto che giochi più vicino a lui, ma scelgo sempre Vlahovic».