Juventus, John Elkann nella lettera agli azionisti: «Spalletti ha ristabilito la fame di vincere. Crediamo in un futuro luminoso». Il messaggio completo!

Juventus, John Elkann ha pronunciato queste parole nella lettera agli azionisti Exor: ecco il messaggio ai bianconeri

John Elkann ha voluto mandare un importante messaggio alla Juventus nella lettera agli azionisti Exor. Ecco cosa ha detto.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, segnato da pressioni interne ed esterne che inevitabilmente hanno influenzato le prestazioni. Ci siamo assunti le nostre responsabilità dove era necessario, siamo rimasti fermamente al fianco del club e abbiamo lavorato a stretto contatto con la sua dirigenza per ristabilire stabilità e riportare la Juventus su un percorso costruttivo dopo la risoluzione delle sue questioni legali e regolatorie.

In questo contesto, il 2025 è stato un anno dedicato a gettare le basi per una performance sostenibile sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo sostenuto il club attraverso il nostro contributo pro-quota in un aumento di capitale di quasi 100 milioni di euro e appoggiato importanti cambiamenti nella sua leadership.

Sul piano sportivo, la squadra femminile ha disputato una stagione straordinaria, conquistando il double nazionale come campione di Serie A Femminile e vincitrice della Coppa Italia Femminile. Nel gennaio 2026, la Juventus Women ha inoltre vinto la Supercoppa Italiana Femminile.

Anche la squadra maschile ha iniziato a mostrare progressi dopo la nomina di Luciano Spalletti come allenatore nell’ottobre scorso. Spalletti ha portato nuova energia nello spogliatoio, ristabilendo la fame e la determinazione per vincere.

Fuori dal campo, la performance finanziaria è migliorata in modo significativo. Nel 2025, i ricavi della Juventus sono aumentati del 34% su base annua, raggiungendo 530 milioni di euro, trainati principalmente dal ritorno della squadra maschile nella UEFA Champions League.

Di conseguenza, la perdita del club è diminuita del 71% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 58 milioni di euro, mentre la società continua il suo percorso verso la sostenibilità finanziaria.

Durante l’anno, il club ha anche rinnovato la partnership con Adidas fino alla stagione 2036/37 per un valore totale di 408 milioni di euro, e ha esteso l’accordo di sponsorizzazione sulla parte frontale della maglia con Jeep fino a giugno 2028 per 69 milioni di euro.

All’inizio del 2026, la Juventus ha inoltre prolungato il contratto del talento della nuova generazione Kenan Yıldız fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nel mantenimento dei migliori prospetti del club.

Questo approccio riflette la nostra convinzione duratura nella Juventus. Exor rimane un orgoglioso proprietario del club, continuando una relazione che attraverso la mia famiglia dura da oltre un secolo. Restiamo pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo che ci sia un futuro luminoso davanti.

Come disse una volta il leggendario Omar Sivori:

“Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, continuare a crederci: la Juve non si arrende mai.».