Juventus, Jugovic rivela: «Prenderei lui in attacco! Se Vlahovic non dovesse rinnovare…». Parole importanti dell’ex bianconero

43 minuti ago

Juventus, Vladimir Jugovic ha rilasciato un’intervista nella quale ha riavvolto il nastro bianconero tra passato, presente e futuro

Da oltre vent’anni Vladimir Jugovic, l’uomo che con il suo rigore decisivo a Roma nel 1996 regalò l’ultima Champions League alla Juventus, vive a Montecarlo. Doppio ex della sfida europea, avendo chiuso la carriera ad alti livelli proprio nel Principato, l’ex centrocampista serbo ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

IL SUO MONACO «Quando ho lasciato l’Inter nel 2001 avevo due offerte: il Fulham di Tigana e il Monaco di Deschamps, mio ex compagno alla Juventus. Ho scelto Montecarlo perché mia figlia era piccolina e mi sembrava la città ideale. Il primo anno ho giocato tanto, il secondo meno perché Deschamps voleva puntare sui giovani. Era una squadra di talento: Evra, Giuly, Rothen… La base del gruppo che poi nel 2004 è arrivato in finale di Champions contro il Porto di Mourinho».

IL CASINO«La prima e unica volta che sono andato al Casinò mi sono fatto beccare dalla società: ‘Vladimir, anche tu?’. Ero andato per curiosità, nulla di più: io non uscivo mai, neanche a Roma, Milano o Torino… però quelle poche volte mi vedevano sempre, mentre gli altri…».

I PRECEDENTI STORICI «La Juventus ogni volta che passa da Montecarlo – 1998, 2015, 2017 – arriva in finale di Champions: lo prenderei come un buon segno, spesso la storia si ripete anche nel calcio: speriamo vada così anche stavolta. La strada è ancora lunga, però la Juventus è cresciuta molto da quando c’è Spalletti. Occhio a non sottovalutare il Monaco, che ha più qualità di quella dimostrata negli ultimi risultati negativi. Penso soprattutto a Golovin e Akliouche. Peccato per gli infortuni di Pogba».

JUVE-NAPOLI «Antonio aveva tante assenze, ma la Juventus ha dominato contro il Napoli, divertito e trionfato, l’unica cosa che conta quando giochi con quella maglia. La mano di Spalletti è evidente. L’allenatore toscano porta bene alla Juventus… Lippi ha vinto tutto, Allegri quasi. Marcello è stato l’uomo in più del nostro successo in Champions di trenta anni fa: lui e Sacchi sono i migliori della storia».

YILDIZ E THURAM «Il paragone tra Yildiz e Del Piero mi sembra sempre meno pesante. Ale è Ale, ma questo ragazzo turco si sta avvicinando: ha grande qualità, colpi e lo spirito da Juve. Yildiz deve essere il campione attorno al quale costruire una squadra di nuovo vincente. Dovesse fare una puntata su Monaco-Juventus metto le fiches su Thuram. Khephren ha qualcosa del brasiliano Socrates».

MCKENNIE GLI SOMIGLIA «No, però non mi stupisce che sia intoccabile per Spalletti e per tutti gli allenatori: è duttile e prezioso, di quelli che fanno innamorare i tecnici. Per l’attacco io riprenderei Kolo Muani, che è nazionale francese e conosce la Juventus. Biereth del Monaco viene accostato a Hojlund perché entrambi hanno giocato nello Sturm Graz. Però… la verità è che a Spalletti servirebbe un nove come Vialli, carismatico. Ma Gianluca è stato un capitano unico, raro trovare un leader così nel calcio di oggi».

L’ASSENZA DI VLAHOVIC «La Juventus ha vinto 3-0 contro il Napoli, no? David merita fiducia, in Francia ha segnato tanti gol e si ripeterà anche alla Juventus. Openda deve sfruttare l’occasione contro il Monaco per provare a convincere Spalletti».

IL FUTURO DI DUSAN «Dusan farebbe bene a rinnovare con la Juventus, ma in caso contrario spero voglia misurarsi in Inghilterra con Haaland».

