Moise Kean potrebbe risultare utile alla causa Juventus visto l’infortunio di Angel Di Maria. Ecco dove può giocare

Con Di Maria subito fermo ai box servirà ridisegnare in parte l’attacco della Juventus.

Come riportato da Tuttosport, in questa situazione la partenza di Kean non sarebbe così scontata. In un 4-4-2 l’attaccante potrebbe giocare al fianco di Vlahovic.