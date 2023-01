Juventus, la carta Ronaldo esiste: svelato il testo dell’accordo

Il testo dell’accordo tra la Juventus e Cristiano Ronaldo siglato nel periodo di permanenza del portoghese a Torino

Il Corriere della Sera, nella sua edizione torinese, ha condiviso quello che sarebbe il testo della famosa carta Ronaldo. Si tratta di un documento non firmato dall’ex numero 7 bianconero ma da Fabio Paratici per assicurarsi gli arretrati dalla Juventus tramite un accordo non messo a bilancio.

TESTO – «Facciamo seguito alle intese intercorse e uniamo alla presente il documento relativo al premio integrativo riconosciuto a suo favore (Accordo Premio Integrativo) e l’ulteriore scrittura integrativa dell’Accordo Premio Integrativo (“Scrittura integrativa”). Nel confermare gli impegni assunti nei predetti documenti, ci impegniamo altresì a consegnarvi entro il 31.07.2021 l’Accordo Premio Integrativo ritrascritto sui moduli federali “Altre Scritture” a oggi non disponibili, e la Scrittura integrativa debitamente sottoscritta».