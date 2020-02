Juventus: la lentezza del giro palla è un grosso problema

Sarri si è lamentato della lentezza del giro palla della Juventus. Il Lione ha fatto tanta densità in zona palla

Nella conferenza post Lione, Sarri si è concentrato molto sulla lentezza del giro palla della Juventus. Per larghe fasi del match, i bianconeri – anche a causa del pessimo movimento senza palla – non hanno trovato spazi al centro. Il Lione ha costretto gli avversari ad andare in fascia.

I francesi erano tempestivi a fare densità in zona palla, come per esempio nella slide sopra. La Juventus doveva quindi palleggiare in corridoi molo stretti: in questi casi, è necessario che la velocità del fraseggio e della trasmissione di palla sia elevata. Così non è stato a Lione, con la Juve che ha trovato pochi spazi ed è stata spesso costretta a ripartire da dietro.