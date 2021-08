Juventus, la voglia di ritorno di Pjanic: «Vorrei tanto ma...» - FOTO

I tifosi della Juventus chiedono a gran voce il ritorno di Pjanic a Torino. E intanto spunta il messaggio social del bosniaco

Ultime ore prima della chiusura del mercato. In casa Juventus è caccia aperta al centrocampista, con Miralem Pjanic sempre nel mirino. Il ritorno del bosniaco, non al centro del progetto a Barcellona, sarebbe caldeggiato da Allegri, suo grande estimatore.

Intanto, anche una parte della Curva Sud bianconera ha mostrato di essere favorevole ad una seconda avventura del giocatore in quel di Torino. Ritorno che Pjanic, come si vede, farebbe all’istante, ma le trattative tra le parti non si sono ancora chiuse.