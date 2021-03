Juventus Lazio, Lichtsteiner: «Entrambe le squadre avranno grande pressione»

Il doppio ex Stephan Lichtsteiner ha parlato della sfida di questa sera tra Juventus e Lazio

Stephan Lichtsteiner, doppio ex di Juventus e Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di questa sera tra i bianconeri e i biancocelesti.

JUVENTUS LAZIO – «Mi aspetto una partita tesa, tosta. Entrambe le squadre avranno grande pressione. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo Scudetto, la Lazio per coltivare le ambizioni Champions. E’ la classifica gara che non si può sbagliare».