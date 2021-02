Juventus, Legrottaglie: «Pirlo si sta adattando alle condizioni del momento»

Nicola Legrottaglie ha parlato del momento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus

L’ex difensore della Juventus, Nicola Legrottaglie, è stato intervistato da Tuttosport, parlando così di Andrea Pirlo. Le sue parole.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

«Nelle ultime settimane, Pirlo si sta semplicemente adattando alle condizioni dettate dal momento della stagione nel tentativo di essere più efficace possibile. E lo sta facendo molto bene. Conta solo il risultato, e nn soltanto la Juventus. La partita contro la Roma è l’emblema di questo discorso: Andrea ha trovato la chiave per far girare la partita in proprio favore e l’ha sfruttata a piene mani».