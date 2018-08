Leonardo Bonucci è tornato alla Juventus: ieri l’ufficialità dell’addio al Milan, ecco le parole sui social network del centrale difensivo

A un anno di distanza dal ‘tradimento’, con il trasferimento al Milan che ha fatto infuriare i tifosi, Leonardo Bonucci ha fatto ritorno alla Juventus. Ieri è giunta l’ufficialità della maxi-operazione imbastita tra i due club, con Mattia Caldara e Gonzalo Higuain sbarcati in rossonero, e le prime ore da bianconero-bis non sono state delle più semplici. Ieri il difensore è stato accolto dai fischi dei tifosi alla Continassa, con i sostenitori della Vecchia Signora che non gli hanno perdonato quanto accaduto dodici mesi fa…

In attesa della conferenza stampa di presentazione, Leonardo Bonucci ha scelto i social network per salutare il Diavolo e commentare il suo ritorno a Torino alla corte di Massimiliano Allegri: «Ogni viaggio termina con un ritorno. Non dimentico certamente di ringraziare chi mi ha sostenuto e accompagnato durante tutta questa stagione. Allo stesso modo, da oggi non dimenticherò di dimostrare, con il lavoro, tutta la mia voglia di tornare in quella che ad oggi, sento ancora casa». Parole chiare: il viterbese sente la Juve ancora come la sua casa ed è pronto a lottare per dimostrare la sua voglia di bianconero…