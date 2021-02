Juventus, l’ex preparatore di Ronaldo: «Vi svelo il suo segreto»

Giovanni Mauri è stato il preparatore di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: ecco le sue parole sullo stato di forma del portoghese

Giovanni Mauri, preparatore di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ha parlato a Tuttosport del suo stato di forma.

SEGRETO – «Non stare a letto a dormire – o meglio, anche quello – ma anche giorni in cui una parte del lavoro è dedicata al benessere articolare, muscolare, mentale. Un riposo non passivo, ma fatto di esercitazioni mirate e individuali. Dopo la gara ad esempio l’allenamento è individuale. In questo modo migliorano tutti i parametri biochimici. Non si migliora solo con le ripetute e le esercitazioni tecniche».