Juventus, Lippi sponsorizza Vlahovic: «Il futuro è suo, farebbe comodo a tutti»

L’ex allenatore della Juventus Marcello Lippi ha parlato di Dusan Vlahovic in chiave bianconera

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e dell’Italia campione del Mondo 2006, in una intervista a Tuttosport ha parlato di Dusan Vlahovic sponsorizzando l’attaccante della Fiorentina in ottica bianconera.

VLAHOVIC JUVE – «Vlahovic farebbe comodo a tutti, il futuro è sicuramente il suo. È un ottimo attaccante e si sta dimostrando anche un ragazzo serio».

