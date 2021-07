Juventus Locatelli, che svolta: accordo col Sassuolo per la contropartita

Calciomercato Juventus: l’affare Locatelli sarebbe alla svolta, i bianconeri e il Sassuolo avrebbero trovato l’accordo sulla contropartita

L’affare Locatelli-Juve ha subito una svolta destinata ad essere decisiva. Il Sassuolo ha capito che il giocatore vuole solo la Juventus. Così, dopo aver constatato la grande distanza tra domanda e offerta, i neroverdi vogliono allungare il tavolo. Lo scrive Tuttosport.

Radu Dragusin è tornato ad essere parte attiva del discorso, la trattativa è in fase avanzata. La Juventus avrebbe preferito non coinvolgere il giovane difensore romeno ma in modo diretto o indiretto la Juve dovrà avvicinarsi ai 40 milioni chiesti da Rossi e Carnevali. In programma c’è già comunque un nuovo summit imminente. Il Sassuolo, inoltre, si starebbe già muovendo per il sostituto di Locatelli: Sandi Lovric, 23enne sloveno di origini austriache del Lugano.