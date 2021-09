Juventus, Locatelli: «Ci abbiamo messo il cuore. Avanti così, Chiesa può diventare un fenomeno»

Locatelli ha parlato a JuventusTV dopo il successo della Juventus contro il Chelsea: ecco le dichiarazioni del centrocampista

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Juventus TV. Ecco il suo commento dopo Juve Chelsea.

PARTITA – «È stata una grande partita, una grande battaglia. È stata sofferta, ma sono le vittorie più belle. Ci abbiamo messo il cuore e siamo veramente felici. Continuiamo così».

PRESTAZIONE – «In queste partite uno può essere emozionato, ma qui non c’è tempo per l’emozione. Dobbiamo dare il cuore per i nostri tifosi e per la Juve. Bisogna farsi trovar pronti. Sono molto felice di come ho giocato e di come ha giocato la squadra. La vittoria era fondamentale».

CONVINZIONE – «Ci abbiamo messo quel qualcosa in più che è determinante per vincere le partite. Ci credevamo, siamo molto soddisfatti».

LAVORO DI SQUADRA – «I nostri difensori sono forti, ma parte da tutta la squadra. Chiesa e Bernardeschi hanno fatto un lavoro sporco importantissimo. Se parte da loro è più facile, siamo soddisfatti, abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister. Bene così».

CHIESA – «Chiesa è fortissimo, ha ancora tanti margini di miglioramento. È forte e può diventare un fenomeno».

LE PAROLE DI LOCATELLI AD AMAZON PRIME VIDEO