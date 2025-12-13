Juventus, quel giocatore è inamovibile! Al suo fianco c’è ballottaggio: ecco chi potrebbe giocare contro il Bologna

Juventus, un calciatore ora è inamovibile! Al fianco del bianconero invece c’è ballottaggio: ecco chi potrebbe giocare

La trasferta del Dall’Ara rappresenta un passaggio chiave per la Juventus di Luciano Spalletti, chiamata a dare continuità dopo settimane altalenanti. In difesa sembra ormai definita la scelta di arretrare Koopmeiners, ma è il centrocampo il vero punto nevralgico della vigilia. Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è un elemento su cui il tecnico non intende fare alcun tipo di rotazione: Manuel Locatelli. Il numero 5 resta il perno assoluto della squadra, l’uomo incaricato di dare equilibrio e identità a un gruppo che sta ancora cercando la propria forma definitiva.

La titolarità di Locatelli non è mai stata in discussione. Spalletti lo considera indispensabile per collegare i reparti e gestire i tempi della manovra, soprattutto in una gara complessa come quella contro il Bologna, pronto a imporre ritmo e aggressività. Attorno a lui, però, resta aperto il nodo del compagno di reparto: il ballottaggio tra Khephren Thuram e Fabio Miretti accompagnerà il tecnico fino a ridosso del match. Thuram offre fisicità, recuperi e intensità, qualità preziose in una sfida che si preannuncia molto fisica; Miretti, invece, garantisce pulizia tecnica, letture tra le linee e una maggiore fluidità nel palleggio.

Le ultime indicazioni parlano di un leggero vantaggio per Thuram, ma Miretti sta recuperando terreno grazie alla sua capacità di dare ordine e supportare gli inserimenti offensivi, soprattutto in un sistema in cui Koopmeiners potrebbe avanzare dalla difesa. La scelta finale dirà molto sull’atteggiamento che Spalletti vuole imprimere alla sua Juve: più muscolare e verticale con Thuram, più ragionata e di controllo con Miretti. In ogni caso, tutto ruoterà attorno a Locatelli, il fulcro di un meccanismo che non può permettersi passi falsi.

