Juventus Locatelli, la trattativa si complica: sirene estere per il centrocampista

Calciomercato Juventus: si complica la trattativa per Manuel Locatelli, con il Sassuolo che vorrebbe di più. Sul centrocampista ora ci sarebbero anche sirene estere

La Juventus dovrà stare attenta agli assalti stranieri, perché Locatelli non piace solo alla Signora: Arsenal e Dortmund fanno sul serio (e hanno fatto offerte importanti) e ci sono stati sondaggi anche di altri top club europei come PSG, Manchester City e Real Madrid. Ecco perché al Sassuolo conviene aspettare, anche perché la Nazionale può aiutare a far schizzare in alto la quotazione, mentre alla Juventus no.

Nel primo incontro non si è parlato di cifre e formule, il Sassuolo parte da 40 milioni ma potrebbero diventare anche di più se il giocatore continuerà a fare bene ad Euro 2020. I neroverdi potrebbero scatenare un’asta anche se il giocatore ha dato la preferenza alla Juve, pur non escludendo a priori un’esperienza all’estero. La Juventus sta cercando di chiudere con 30 milioni più contropartita oppure una formula di pagamento dilazionato. Due strade che per il momento non stuzzicano troppo il Sassuolo: Carnevali vorrebbe tutti soldi e subito e privileggerebbe la Juve solo in casa di offerta più o meno paritaria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.