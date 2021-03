Juventus, Londra chiama: c’è la fila per Dybala

Oltre a Chelsea e Tottenham, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Dybala in caso di addio dell’argentino alla Juventus

La Juventus si appresta a ritrovare Paulo Dybala dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, ma non si placano le voci su un possibile addio della Joya ai bianconeri nel mercato estivo.

Senza il rinnovo di contratto il fantasista argentino potrebbe lasciare Torino già questa estate e sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal come rimbalza da Oltremanica. Il futuro a Londra di Odegaard e Lacazette sarebbe incerto, con i Gunners che starebbero quindi pensando al numero dieci della Juve come riporta Sky Sports UK. Su Dybala ci sarebbe pure l’occhio vigile di Chelsea e Tottenham in Premier League.