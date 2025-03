Juventus, Luis Enrique su Kolo Muani: «È un grande giocatore. non posso che avere parole positive per lui»

Juventus, il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato del giocatore bianconero. Le parole

Alla vigilia del match contro il Rennes, il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del giocatore bianconero Randal Kolo Muani, arrivato a gennaio in Italia in prestito dalla squadra parigina. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Normalmente, dico sempre molte cose positive dei miei giocatori. È quello che sento, quello che mi trasmettono. Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, non posso che avere parole positive per lui, anche per quelli che forse non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto»