Romelu Lukaku potrebbe essere il grande assente nella prossima sfida di Champions League tra Juventus e Manchester United

Il Manchester United ha dato segnali di ripresa confortanti dal punto di vista del gioco e dei risultati. In infermeria, invece, sembrano continuare i guai. Sembrerebbe infatti che Romelu Lukaku, già ai box nella sfida di Premier League contro il Bournemouth, non riesca a recuperare in vista della sfida di Champions League contro la Juventus. Sarebbe un’assenza davvero pesante per i Red Devils, che già devono confrontarsi con una squadra che ha nel suo punto di forza il fortino dell’Allianz Stadium.

L’attaccante belga, si è fermato da una settimana per un problema muscolare ed è tuttora convalescente. Il responso delle sue condizioni arriverà ad inizio settimana, ma José Mourinho non sembra essere troppo ottimista. Per il tecnico portoghese buone notizie arrivano comunque dagli altri attaccanti, soprattutto da Martial e Rashford.