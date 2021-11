Juventus, Marchisio: «Bisogna ritrovare identità e voglia di vincere»

Marchisio al Nitto ATP Fan Village: le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus sul momento del club bianconero

Claudio Marchisio al Nitto ATP Fan Village di Piazza San Carlo a Torino.L’ex centrocampista della Juventus a dialogo con Pierluigi Pardo in un incontro denominato “Le regole del calcio“.

JUVENTUS – «Deve ritrovare la sua identità, è normale che sia così. Ci ha abituato bene e ora c’è un processo al contrario. Non è che non è prima in classifica solo per suoi demeriti, quest’anno ci sono altre squadre che stanno facendo bene. Centrocampo? Ci sono dei cicli. Pogba è arrivato al secondo anno da ragazzino, ci sono bastati 7 giorni per capire che sarebbe diventato grandissimo. Noi dovevamo costruire, Antonio Conte arrivò e ci disse: “Volete continuare a fare cagare come negli ultimi due anni o volete tornare a vincere?”. Poi ci sono stati degli episodi anche a nostro favore, siamo tornati a vincere e poi vincere aiuta a vincere. Negli ultimi anni sono calate un po’ le individualità: anche lo stesso Chiesa che è un fenomeno è giovane. Bisogna ritrovare la stada per tornare a vincere».

