Juventus, Marchisio ci crede ancora: «Non è finita»

Claudio Marchisio suona la carica dopo il tonfo casalingo contro il Real Madrid

Sarà durissima pensare di ribaltare lo 0-3 interno subito all’Allianz Stadium dal Real Madrid, ma la Juventus ha un dovere nei confronti di sé stessa e dei suoi tifosi: tentare l’impresa al Bernabeu. La pensa così Claudio Marchisio, che sul suo profilo Facebook ha chiamato a raccolta il popolo bianconero.

Queste le sue parole: «Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci. E chi crede che sia già finita è perché non è uno di noi. Il gol di Cristiano Ronaldo una magia. L’ applauso dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri. FORZA JUVE! Lo diciamo forte, lo diciamo con orgoglio! FORZA JUVE! Say it loud, say it proud!»