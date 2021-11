Juventus, Mauro: «Dybala come Platini? A 28 anni uno ha vinto il Pallone d'oro...»

L’ex bianconero Massimo Mauro ha parlato di Paulo Dybala e del paragone con Michel Platini

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Paulo Dybala e del paragone con Michel Platini.

DYBALA COME PLATINI – «Paragonarlo a lui è impossibile. Diciamo che la posa da sdraiato è stata perfetta, è stato capace di imitarlo perfettamente. Non è sminuire Dybala, che è bravissimo, ma Platini ha dimostrato di essere il migliore in semifinale mondiale, in finale di Coppa Campioni. Ha vinto tre Palloni d’oro, più volte è stato capocannoniere. Platini se la gioca con Maradona, Zico, Cruijff. Fra i dieci della Juve per me è il top».

DYBALA – «Dybala fra qualche giorno compirà 28 anni: a quell’età Michel vinceva il primo dei tre Palloni d’Oro consecutivi. Paulo ha giocato in Juventus più forti di questa, ha vinto campionati ed è arrivato in finali di Champions, ma senza essere mai la vera prima stella della squadra. È il momento di diventarlo, perché tutti gli diamo credito: ha qualità tecniche superiori alla media, bisogna salire dei gradini. Per essere paragonato ai mostri sacri deve diventare il giocatore più importante nelle partite più importanti. Finora non ci è riuscito».

