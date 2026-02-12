Juventus, McKennie ci sarà o no contro l’Inter? Arrivano novità importanti dopo l’allenamento di oggi alla Continassa

Juventus, McKennie sarà a disposizione per il match contro l’Inter? Aggiornamenti importanti dopo l’allenamento odierno alla Continassa

Il cielo sopra la Continassa torna sereno. Dopo giorni di apprensione e lavoro differenziato, la Juventus ritrova una delle pedine più importanti del suo scacchiere tattico. La notizia che tutto l’ambiente bianconero aspettava è arrivata questa mattina: Weston McKennie è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. Per Luciano Spalletti si tratta di un recupero fondamentale in vista dei prossimi, delicati impegni stagionali. Lo apprende Juventusnews24.

La fine dell’emergenza: smaltito il post-Lazio

L’allarme era scattato subito dopo la recente sfida contro la Lazio, dove il centrocampista statunitense aveva riportato un taglio alla caviglia in seguito a un contrasto di gioco. La ferita aveva costretto lo staff medico bianconero alla massima prudenza: McKennie ha svolto un lavoro personalizzato nella giornata di ieri. Oggi, quel timore è svanito: il classe ’98 ha svolto l’intera seduta agli ordini di Spalletti, confermando la sua totale disponibilità.

Un “Jolly” insostituibile per Spalletti

Il rientro di McKennie non è solo una buona notizia numerica, ma soprattutto tattica. In questa stagione, il texano si è confermato un elemento di straordinaria sostanza e duttilità. McKennie garantisce caratteristiche uniche nella rosa bianconera. Grazie al suo tempismo aereo e alla capacità innata di leggere gli spazi, l’ex Schalke 04 rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie, portando in dote quei gol e quegli assist “sporchi” ma decisivi che spesso risolvono le partite più bloccate.

In un momento in cui la Juventus è chiamata a una gestione oculata delle energie per restare competitiva su tutti i fronti, riavere il “motore” americano a pieno regime permette a Spalletti di guardare al calendario con rinnovato ottimismo.