Salvini su Juventus-Milan: «Sono fiducioso»

Grande tifoso rossonero e alleato dell’ex presidente Silvio Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la finale di Coppa Italia in programma questa sera tra Juventus e Milan

Tifosi di tutta Italia e non pronti per assistere a Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2018. Sono giorni intensi dal punto di vista politico, con la formazione del nuovo Governo che non si sblocca, e tra i protagonisti c’è Matteo Salvini, leader della Lega e della coalizione di Centrodestra. Intercettato dai cronisti de Il Fatto Quotidiano, il segretario del Carroccio ha rilasciato una battuta anche sulla sfida dell’Olimpico in programma questa sera.

Grande tifoso rossonero e alleato politico dell’ex presidente del Diavolo Silvio Berlusconi, Salvini ha risposto così a chi gli chiedeva della sfida tra Juventus e Milan: «Per scaramanzia non si parla, ma oggi sono fiducioso su tutto». Attivo sui social network per commentare le gare della squadra del suo cuore, il leader della Lega nutre speranza per il trionfo della formazione di Gennaro Gattuso nella finale della Coppa nazionale.

