Nella notte tra mercoledì e giovedì torna in campo la Juventus contro l’MLS All Stars: ecco come vedere l’amichevole in streaming ed in diretta tv

Nella tournée statunitense della Juventus non è prevista solo la International Champions Cup. I bianconeri, difatti, dovranno affrontare in un match amichevole ad Atlanta anche una selezione dei migliori giocatori della MLS (Major League Soccer), il campionato statunitense e canadese. Dopo le due vittorie in ICC contro Bayern Monaco e Benfica, dunque, la Juve si prepara per una sfida che promette spettacolo, dato che dall’altra parte ci saranno giocatori come Carlos Vela, capitano della MLS All Stars, l’ex bianconero Sebastian Giovinco e l’ex Torino Josef Martínez, attuale capocannoniere del campionato che dal febbraio 2017 con la maglia dell’Atlanta United ha messo a segno complessivamente 44 reti in 45 presenze. Non saranno a disposizione della rosa allenata da Gerardo “Tata” Martino, attuale tecnico dell’Atlanta United, invece, Zlatan Ibrahimovic e David Villa che hanno rinunciato all’amichevole.

Il match che si disputerà avanguardistico stadio Mercedes–Benz Stadium di Atlanta, stadio di casa di Atlanta United e Atlanta Falcons, è in programma nella notte italiana tra mercoledì 1 e giovedì 2 agosto ore 1:30. La sfida sarà visibile in diretta tv in esclusiva sul canale Nove, canale gratuito del digitale terrestre e raggiungibile anche via satellite. Inoltre la gara sarà trasmessa in live-streaming dal sito di Eurosport e per chi non riuscisse a seguire la gara durante la notte, alle 21:25 di giovedì è in programma su Nove la replica in differita.Il commento sarà affidato a Carlo Pizzigoni e Andrea Distaso. Quella della notte di domani, sarà la seconda volta che una squadra di Serie A affronta la selezione delle stelle del calcio americano negli MLS All-Star Game. Nel 2013, difatti, era stata la Roma a sfidare la MLS All Stars vincendo per 3-1 allo Sporting Park di Kansas City.

MLS All Stars-Juventus: probabili formazioni

QUI JUVENTUS – Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non ha a disposizione molti big per la tournée americana, rientrati da poco dalle vacanze post Mondiale, uno su tutti il neo acquisto Ronaldo. Nonostante le assenze di Ronaldo, Dybala, Higuain, Matuidi, Bentacur, Mandzukic, Cuadrado e Douglas Costa, i bianconeri non hanno sfigurato e hanno piazzato due vittorie su due durante la International Champions Cup battendo 2-0 il Bayern Monaco, grazie alla doppietta di Favilli e ai rigori contro il Benfica, in cui Clemenza ha realizzato una fantastica rete. Allegri potrebbe riproporre, come contro i tedeschi, il 4-4-2 con Alex Sandro e Cancelo esterni difensivi e Marchisio e Bernardeschi esterni di centrocampo. Modulo che potrebbe essere proposto anche durante la nuova stagione vista l’abbondanza di esterni in rosa. In attacco spazio ancora al baby-bomber Favilli, reduce da due ottime prestazioni.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Del Favero.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Cancelo, Beruatto, Caldara, Barzagli, Alex Sandro, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Can, Fernandes, Macek, Kastanos, Clemenza, Pereira da Silva, Beltrame, Di Pardo.

Attaccanti: Bernardeschi, Favilli, Fagioli.

PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2): Perin; Cancelo, Chiellini, Barzagli, Alex Sandro; Bernardeschi, Pjanic, Erme Can, Marchisio; Pereira, Favilli. Allenatore: Massimiliano Allegri.

QUI MLS ALL STARS – La squadra, in parte votata anche dai tifosi, sarà guidata da Gerardo Martino, l’allenatore dell’Atlanta United. Il mister non avrà a disposizione giocatori del calibro di Ibrahimovic, Rooney, Villa e Schweinsteiger, ma ugualmente la rosa vede al suo interno giocatori di spessore che hanno militato nei più importanti campionati al mondo. Ci saranno, difatti, Giovinco, ex Juventus che sta incantando tutti con la maglia del Toronto, Martinez, il bomber dei record dell’Atlanta che ha militato in Serie A con il Torino, Carlos Vela che prima di approdare ai Los Angeles ha giocato con le maglie di West Bromwich, Arsenal e Real Sociedad.

Questa la rosa completa:

Portieri: Guzan (Atlanta United); Steffen (Columbus Crew)

Difensori: Calvo (Minnesota), Ciman (LAFC), Davies (Vancouver), Hedges (Dallas), Long (NYRB), Murillo (NYRB), Parkhurst (Atlanta), Zusi (Kansas City).

Centrocampisti: Almiron (Atlanta), Barco (Atlanta), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Elis (Houston), Piatti (Montreal), Ring (NYCFC), Sanchez (Kansas City), Valeri (Portland), Yotun (Orlando), Zahibo (New England), Adams (NYRB).

Attaccanti: Giovinco (Toronto), Martinez (Atlanta), Vela (LAFC), Quintero (Minnesota), Wright-Phillips (NYRB).

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Guzan; Calvo, Ciman, Davies, Hedges; Almiron, Piatti, Sanchez; Giovinco, Vela, Martniez. Allenatore: Gerardo Martino.