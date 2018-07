Juventus-Bayern Monaco, ICC 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Bayern Monaco, International Champions Cup 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Grande attesa per la prima uscita stagionale della Juventus, che all’una ora italiana giocherà a Philapelphia contro il Bayern Monaco, nel primo match valevole per l’International Champions Cup. Allo stadio Lincoln Financial Field attesa anche la presenza di un grosso numero di tifosi bianconeri, che stanno sostenendo la squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante non ci sia l’uomo più atteso: Cristiano Ronaldo, ancora in vacanza, che tornerà ad allenarsi il 30 luglio. Fra poco calcio d’inizio di Juventus-Bayern Monaco.

Juventus-Bayern Monaco: diretta live e sintesi

Juventus-Bayern Monaco: formazioni ufficiali

Juventus-Bayern Monaco: probabili formazioni e pre-partita

QUI JUVENTUS – La Juve è negli Stati Uniti. E Massimiliano Allegri vuole iniziare a lavorare in maniera efficace, testando la tenuta fisica e tattica dei bianconeri. La prima amichevole della stagione, quella contro il Bayern Monaco, servirà per perfezionare il 4-3-3, che dovrebbe essere il modulo che caratterizzerà l’annata della Vecchia Signora. In questo momento mancano però ancora tanti pezzi pregiati: non c’è Dybala, manca Khedira a centrocampo, Mandzukic davanti, ma soprattutto il nuovo arrivato Cristiano Ronaldo, che farà il suo debutto nell’amichevole in famiglia di Villar Perosa del prossimo 12 agosto.

La località pinerolese sarà letteralmente invasa dai tifosi bianconeri, che non vedono l’ora di vedere per la prima volta l’asso di Madeira all’opera con la maglia della Juve. Per quanto riguarda la formazione che affronterà i bavaresi: Allegri schiera il 4-3-3, con Perin in porta, che si alternerà nel finale con il terzo portiere Carlo Pinsoglio. In difesa, a destra, gioca De Sciglio, mentre a sinistra ci sarà spazio per Alex Sandro. Al centro prime prove per Caldara e Chiellini. A centrocampo, con Pjanic in regia, giocheranno dal primo minuto Emre Can e Marchisio, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere composto da Cancelo, Favilli e Bernardeschi, con Kastanos, Clemenza e Beltrame pronti a subentrare a gara in corso.

QUI BAYERN MONACO – Esperimenti anche per il Bayern Monaco, che spolvera un 4-3-3 bello aggressivo. In porta Ulreich, visto che Neuer è ancora in vacanza, mentre in difesa giocheranno Rafinha, Stanisic, Javi Martinez e Bernat. In mezzo al campo spazio a Renato Sanches, con Will e Batista Meier ai fianchi. Davanti Robben e Ribery sosterranno la vena realizzativa di Wagner, il grande escluso della Germania ai Mondiali in Russia.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Caldara, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Marchisio; Cancelo, Favilli, Bernardeschi. A disp. Pinsoglio, Del Favero, Benatia, Rugani, Beruatto, Macek, Di Pardo, Fagioli, Fernandes, Kastanos, Clemenza, Beltrame, Pereira. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Stanisic, Javi Martinez, Bernat; Will, Renato Sanches, Batista Meier; Robben, Wagner, Ribery. A disp. Johansson, Hoffman, Fruechtl, Alaba, Richards, Gnabry, Zylla, Shabani, Meier, Zirkzee, Coman, Wriedt, Zaiser, Jeong. Allenatore: Niko Kovac.

Juventus-Bayern Monaco: i precedenti del match

Juventus-Bayern Monaco è un grande classico del calcio europeo. L’ultimo precedente fra le due squadre in Champions League risale al 2016. Gli ottavi di finale della massima competizione internazionale misero di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri e il Bayern Monaco di Pep Guardiola. All’andata finisce 2-2, con i bianconeri che riescono a ribaltare due gol di svantaggio. Sembra una piccola impresa, da poter sfruttare in Germania nella gara di ritorno del 16 marzo. Ma la fortuna non bacia la fronte della Juventus. Anzi. La banda di Allegri passa in vantaggio nel primo tempo con i gol di Pogba e Cuadrado. Si va all’intervallo con il doppio vantaggio. Un doppio vantaggio che però non vuole dire ancora qualificazione. E così nella ripresa il Bayern Monaco ne approfittano: Lewandowski e Muller pareggiano i conti. Ma nei tempi supplementari prosegue il monologo bavarese: Thiago Alcantara e il grande ex Coman regalano a Guardiola la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Con buona pace di Allegri…

19-10-2004 Juventus-Bayern Monaco 1-0

03-11-2004 Bayern Monaco-Juventus 0-1

18-10-2005 Bayern Monaco-Juventus 2-1

02-11-2005 Juventus-Bayern Monaco 2-1

30-09-2009 Bayern Monaco-Juventus 0-0

08-12-2009 Juventus-Bayern Monaco 1-4

02-04-2013 Bayern Monaco-Juventus 2-0

10-04-2013 Juventus-Bayern Monaco 0-2

23-03-2016 Juventus-Bayern Monaco 2-2

16-03-2016 Bayern Monaco-Juventus 4-2 dts

Juventus-Bayern Monaco Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Bayern Monaco sarà trasmessa a partire dall’1 sulle frequenze satellitari di Sky Sport International Champions Cup (anche in HD, canale 208) con telecronaca di Riccardo Trevisani e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.