Juventus-Benfica, ICC 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Dopo l’ottima prestazione confezionata contro il Bayern Monaco, la Juventus di Massimiliano Allegri si accinge a scendere in campo per la seconda partita di questa appassionante International Champions Cup: l’avversario di turno, questa volta, sarà la squadra portoghese del Benfica. Come detto, la formazione bianconera è reduce dalla vittoria per 2-0, ottenuta contro i campioni della Bundesliga, grazie alla doppietta del giovane Favilli mentre la squadra di Rui Vitoria è a 2 punti, dopo la vittoria ottenuta ai calci di rigore contro il Borussia Dortmund. Una partita, dunque, potenzialmente interessante, tra due squadre apparse già in forma. Appena disponibili le formazioni ufficiali e, in seguito, la cronaca live del match

Con il compito di sfatare un tabù che perdura ormai da decenni, la Juventus scenderà in campo alle 19, ore italiane, contro il Benfica di Rui Vitoria. Reduci entrambe da una vittoria – sebbene quella dei portoghesi sia valsa solo due punti, per via del trionfo ottenuto ai calci di rigore -, le due squadre proveranno a confermare le buone prestazioni mostrate finora. Per l’occasione, Allegri dovrebbe confermare il 4-4-2, con l’alternanza di Perin e Szczesny in porta; davanti a loro, Cancelo e Beruatto sugli esterni e Chiellini e Barzagli in mezzo; a centrocampo spazio a Pjanic, Khedira, Marchisio e Bernardeschi mentre in attacco potrebbero vedersi dal primo minuto Pereira e Favilli.

Anche Rui Vitoria appare deciso a confermare il modulo utilizzato contro il Borussia Dortmund. Nel suo 4-3-3, allora, dovrebbero agire Svilar in porta, Almeida, Jardel, Dias e Grimaldo in difesa, Gedson Fernandes e Fejsa a centrocampo, probabilmente insieme a Pizzi, mentre davanti dovrebbero essere confermati Castillo, Salvio e Zivkovic

Juventus (4-4-2): Perin; Cancelo, Chiellini, Barzagli, Beruatto; Bernardeschi, Pjanic, Khedira, Marchisio; Pereira, Favilli.

Benfica (4-3-3): Svilar; Almeida, Jardel, Dias, Grimaldo; Gedson Fernandes, Fejsa, Pizzi; Zivkovic, Castillo, Salvio.

Juventus-Benfica: i precedenti del match

Quella che andrà in scena alla Red Bull Arena di Harrison, piccolo comune di 16000 abitanti del New Jersey, tra Benfica e Juventus sarà una sfida tra due squadre che, nelle competizioni europee più prestigiose, si sono già affrontate ben sei volte. Il confronto più recente risale alla stagione 2013/2014 e rappresenta un ricordo decisamente amaro per i sostenitori bianconeri: in quell’annata, nella semifinale di Europa League, la formazione di Conte perse 2-1 a Lisbona, non riuscendo poi a recuperare al ritorno, avendo ottenuto soltanto un pareggio a reti inviolate. Gli altri precedenti risalgono alla stagione 1992/1993 – sconfitta per 2-1 nei quarti di finale di Coppa UEFA patita allo stadio Da Luz e la netta vittoria, tra le mura amiche, ottenuta grazie alle reti di Kohler, Baggio e Ravanelli) – e alla stagione 1967/1968 che vide la doppia vittoria portoghese (2-0 in casa e 1-0 in trasferta), grazie al mattatore Eusebio.

Juventus-Benfica sarà trasmessa a partire dalle ore 19 sulle frequenze satellitari di Sky Sport International Champions Cup (anche in HD, canale 208) ed in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) alle ore 21.15, oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.