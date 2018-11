Per uscire dalla crisi, il Manchester United starebbe pensando di rinnovare dirigenza e panchina seguendo il modello Juventus

Il Manchester United le sta provando tutte per uscire dalla crisi di risultati degli ultimi anni. Numerosi sono stati gli investimenti effettuati dalla società, spesso, come testimoniano certi acquisti, anche molto elevati.

Già in passato i Red Devils, allora guidati da Sir Alex Ferguson, si erano ispirati alla Juventus di Marcello Lippi e ora la storia potrebbe ripetersi. La società starebbe infatti proseguendo la propria corte agli uomini responsabili dei successi bianconeri degli ultimi anni. Un netto cambio di tendenza, dunque, che vede non più protagonisti i calciatori. Il primo nome della lista è quello di Fabio Paratici, da molti indicato come l’uomo giusto per riportare il club alla conquista dell’Inghilterra e dell’Europa. Le avances del Manchester tuttavia non hanno ancora sortito l’effetto sperato, almeno fino a questo momento.

In panchina, invece, sfumata quasi completamente l’ipotesi Zidane, l’offerta per il dopo Mourinho potrebbe arrivare ad Antonio Conte, sempre vincolato dal contratto col Chelsea. Ma potrebbe tornare di moda anche il nome di Massimiliano Allegri, che tanto ha convinto nella partita giocata all’Old Trafford.