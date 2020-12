Juventus Napoli, Boniek: «Giocare la partita è un bene per il calcio»

Zibi Boniek parla della vicenda relativa a Juventus-Napoli: ecco le parole dell’ex attaccante bianconero sulla decisione

Zibi Boniek, intervistato da CalcioNapoli24, ha parlato di Juventus-Napoli e della decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Le sue parole.

«In Polonia abbiamo un protocollo diverso ma cerchiamo in tutti i modi di giocare perché non esiste una vittoria a tavolino se c’è possibilità di recuperare una partita. Danneggiare una squadra perché non può giocare a causa dei contagiati, non sarebbe giusto. Non parlo di Juventus-Napoli però, perché a seconda delle parti cambia l’opinione che si ha del match. Se si gioca Juve-Napoli, è un bene per il calcio».