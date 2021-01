Juventus Napoli, il club azzurro: «Collegio di Garanzia reintegra la nostra dignità»

Sono state pubblicate dal Collegio di Garanzia del CONI le motivazioni per la sentenza relativa a Juventus-Napoli: il comunicato degli azzurri

Il Napoli ha emesso un comunicato relativo alle motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del CONI sulla sentenza riguardante la gara con la Juventus.

LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO SU JUVENTUS NEWS 24

«Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato oggi le motivazioni della sentenza dello scorso 22 dicembre, relative al ricorso presentato dalla SSC Napoli, in riferimento alla gara Juventus-Napoli. Le motivazioni della decisione reintegrano pienamente la dignità e l’immagine della SSC Napoli, con accoglimento dei tre motivi proposti dalla Società, assistita dagli avvocati Enrico Lubrano e Mattia Grassani. Il Collegio di Garanzia, in particolare, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha riconosciuto che la preclusione alla trasferta si era già verificata con l’emanazione dei tre provvedimenti di sabato 3 ottobre 2020, di isolamento domiciliare dell’intero gruppo-squadra, che imponevano non solo l’obbligo di dimora, ma anche il divieto di trasferimenti e di viaggi, come previsto dalla normativa vigente.