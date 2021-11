Juventus, Nedved: «In campionato siamo in difficoltà, ma la Champions...»

Nedved ha parlato del momento della Juventus e degli obiettivi in Champions League

Prima di Juventus-Zenit, Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di SkySport delle difficoltà della squadra e degli obiettivi in Champions League. Ecco le parole del dirigente bianconero.

LE PAROLE – «Vogliamo essere nelle coppe europee anche il prossimo anno. Oggi vogliamo fare i punti per assicurarci il passaggio del turno. Sì in campionato siamo in difficoltà, ma questa è un’altra competizione e stiamo andando bene. Noi siamo concentrati sul presente, per questo l’abbiamo portata in ritiro. Sono stati cinque giorni molto difficili. Pensavamo di avere una reazione più forte a Verona, dove abbiamo perso con merito. Vogliamo fare bene in Champions ed essere qualificati già da stasera».