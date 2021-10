Juventus, Nedved risponde alle critiche: «Agirò sempre per il bene del club»

Il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved ha risposto alle critiche nel corso dell’Assemblea degli Azionisti

Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, nel corso dell’Assemblea degli Azionisti ha risposto alla critiche mosse nei suoi confronti.

CRITICHE – «Volevo reagire con tranquillità e serenità e spiegare un po’ quello che penso. Non si può svolgere un ruolo così prestigioso essendo solamente amico del presidente. Non credo che la proprietà lo pretenderebbe. Ho sempre sentito tante responsabilità. Ci sono critiche giuste da parte vostra, perché il mio comportamento non è sempre stato al massimo. Fa parte del mio carattere, ma agirò sempre per il bene della società. Lo farò fino all’ultimo giorno in cui mi verrà data questa possibilità. Sentire le vostre parole mi fa male, ma è il mio carattere non posso cambiare».