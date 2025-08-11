Juventus Next Gen: chiuso l’affare Okoro dal Venezia. Tutti i dettagli sul nuovo attaccante bianconero

Juventus Next Gen, chiuso un nuovo importante colpo in entrata per i giovani bianconeri: le ultime sulle trattative in entrata

Come riportato da Juventusnews24, la Juventus Next Gen ha ufficialmente acquisito un rinforzo importante per il proprio reparto offensivo: Alvin Okoro. Il giovane attaccante proveniente dal Venezia, da tempo seguito anche dall’Inter, vestirà la maglia bianconera. Nelle ultime ore sono stati definiti gli ultimi dettagli, con il trasferimento che avverrà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche di rito.

La Juventus sorpassa l’Inter e si aggiudica Okoro

Classe 2005, Okoro è stato uno dei nomi più ambiti nel mercato della Serie C. Dopo una stagione in prestito alla Vis Pesaro, impreziosita da 6 gol e 4 assist, ha attirato l’attenzione di diverse società, tra cui Inter e Juventus. Nonostante il vantaggio iniziale dei nerazzurri, è stata la Juventus a fare il colpo decisivo grazie a un pressing costante e mirato.

Un acquisto di spessore per la squadra di Brambilla

L’arrivo di Okoro rappresenta un innesto di valore per la seconda squadra guidata da Massimo Brambilla. Il giovane attaccante offrirà freschezza, imprevedibilità e fiuto del gol a un reparto offensivo che punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie C.

Per la Vecchia Signora, questa operazione è perfettamente in linea con il progetto Next Gen: puntare sui migliori talenti emergenti italiani, farli crescere nel calcio professionistico e prepararli per un futuro salto in prima squadra. L’attesa sta per terminare, la Juventus si prepara ad accogliere il suo nuovo giovane bomber.

Chi è Alvin Okoro, il nuovo volto della Juventus Next Gen

Nato il 26 marzo 2005, Okoro si è distinto nel settore giovanile del Pordenone, stagione 2021/22 su tutte, con 13 gol in 23 partite nell’Under 17 e l’esordio in Serie B con la prima squadra. Successivamente, il Venezia ha creduto in lui, schierandolo con continuità: 31 presenze con 7 gol e 1 assist nel primo anno in Primavera 2, seguito da una stagione con 13 reti e 2 assist in 30 gare. Quest’anno è stato in prestito alla Vis Pesaro, dove si è confermato come uno dei migliori talenti della sua annata.

Okoro è un giocatore molto versatile: può giocare in tutti i ruoli offensivi, dalla prima punta alla seconda, da trequartista fino alle ali sia a destra che a sinistra. Alto 185 cm, combina forza fisica, potenza ed esplosività con un ottimo senso del gol, progressione palla al piede, capacità di assist e tiri potenti da fuori area (da non perdere il gol spettacolare segnato contro il Carpi).