Juventus, novità sull’infortunio di Thuram: cosa è successo oggi in allenamento e cosa filtra dalla Continassa in vista del Sassuolo

Juventus, come sta Khephren Thuram dopo il dolore alla caviglia riscontrato con l’Udinese: cosa filtra in vista del Sassuolo

Il reparto mediano della Juventus si trova a dover gestire una fase di profonda incertezza tattica e fisica. Lo staff medico è attualmente impegnato a monitorare ventiquattr’ore su ventiquattro il recupero di Khéphren Thuram. L’attenzione di tutto l’ambiente bianconero è focalizzata sul suo infortunio, un imprevisto che rischia seriamente di complicare i piani di Luciano Spalletti in vista del prossimo match contro il Sassuolo. Il giocatore sta lottando contro il tempo per tornare a disposizione. Lo riporta Juventusnews24.

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L’origine dello stop e il lavoro alla Continassa

Tutto è iniziato durante l’ultima trasferta di campionato, quando il calciatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca prima del fischio finale. Il centrocampista bianconero è uscito anzitempo dalla sfida contro l’Udinese accusando un fastidioso problema alla caviglia sinistra.

Le notizie che filtrano in queste ore dal centro sportivo della Continassa non sono ancora del tutto rassicuranti. Nonostante la forte volontà del ragazzo di bruciare le tappe, la prudenza resta la parola d’ordine. Anche nella giornata odierna, il francese non si è aggregato al gruppo, proseguendo lungo un percorso di recupero strettamente personalizzato.

Gestione oculata e l’impatto sull’undici titolare

Avendo lavorato a parte, la sua presenza contro il Sassuolo continua a essere un rebus. Questo scenario mette in preallarme la panchina, costringendo il tecnico a studiare soluzioni alternative per non perdere intensità vitale a metà campo.

L’infortunio obbliga infatti a una gestione estremamente oculata: il rischio di forzare il rientro per la prossima gara e perderlo poi per un periodo decisamente più lungo è un lusso che la Juventus non può permettersi in questa fase cruciale della stagione. L’eventuale forfait rappresenterebbe una perdita tattica pesante per la squadra. La dirompente fisicità e la capacità di rottura del gioco avversario garantite dal centrocampista transalpino sono caratteristiche difficili da replicare con gli altri elementi in rosa. L’evoluzione del quadro clinico verrà monitorata quotidianamente.