Juventus, novità Milik: il polacco torna a disposizione per l’Udinese dopo il lungo infortunio? Qual è la situazione aggiornata

Juventus, Milik torna a disposizione per l’Udinese dopo il lungo stop causa infortunio? Ultimissime novità sulla sua situazione

L’avvicinamento all’importante e complessa sfida di campionato contro l’Udinese porta con sé novità cruciali per il reparto avanzato della Juventus. L’attenzione dello staff medico e tecnico resta massima sulle condizioni degli attaccanti, pedine fondamentali per le ambizioni di classifica del club torinese.

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Il rientro posticipato: prudenza per Vlahovic

La situazione che desta maggiore interesse riguarda senza dubbio Dusan Vlahovic. Mentre il giocatore è costretto ancora una volta a restare lontano dal rettangolo verde di gioco, le ultime indiscrezioni confermano che il suo infortunio sia ormai considerato un lontano ricordo dal punto di vista strettamente clinico. Nonostante la guarigione fisica appaia ormai completata, lo staff ha evidentemente optato per una linea di estrema prudenza, posticipando ulteriormente il suo rientro per evitare qualsiasi rischio di ricaduta e garantirgli un rientro al top della forma nelle prossime settimane.

Verso Udine: Milik scalda i motori

Se da una parte si predica cautela, dall’altra l’infermeria restituisce sorrisi per quanto concerne Arkadiusz Milik. Per l’ex centravanti del Napoli, infatti, crescono costantemente le possibilità di una convocazione in vista della gara di domani tra l’Udinese e la Juventus. Il giocatore ha risposto bene ai recenti carichi di lavoro ed è regolarmente a disposizione del gruppo.

La decisione finale nelle mani di Spalletti

Tuttavia, la decisione definitiva in merito al suo rientro nell’elenco dei convocati non è ancora stata ufficialmente presa. Come di consueto in questi delicati passaggi riabilitativi, toccherà esclusivamente a Luciano Spalletti sciogliere definitivamente le ultime riserve. Il mister valuterà attentamente i dati fisici e le sensazioni del ragazzo fino all’ultimo momento utile. La scelta finale, infatti, sarà presa solamente nella giornata di domani, a ridosso della partenza per Udine.